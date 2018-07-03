Torbalı’da hedef yüz bin ton asfalt

TORBALI
Belediyesi ilçede asfaltlama çalışmalarına hız verdi. İlk etapta Ayrancılar, Özbey ve Karakuyu mahallelerine giren belediyenin asfaltlama ekibinin hedefi bu yaz boyunca 60 bin ton sıcak asfalt dökmek. Gerek duyulması halinde bu rakam 100 bine çıkarılacak. Asfaltlama çalışmaları önümüzdeki günlerde Atatürk, Çaybaşı ve Subaşı Mahallelerinde sürecek. İzmir
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Torbalı'nın içme suyu şebekesini yenilemek için kazdığı merkez mahallelerdeki yol ve caddeler ise Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilip asfaltlanacak. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez yaz mevsimi süresince ilçenin gerek duyulan her noktasını asfaltlayacaklarını ifade ederek, "Oldukça güçlü bir makine parkı kurduk. İlçemizdeki bozuk yolların stabile edilmesi, asfaltlanması göreve geldiğimizden beri önemsediğimiz bir konu. İZSU'nun ilçe genelinde başlatmış olduğu su şebekesi yenileme çalışmaları olmasaydı bugün Torbalı'nın bozuk yol sorunu kalmayacaktı. Merkez mahallelerde düzenlediğimiz bütün yollar İZSU kazıları sonucu kullanılamaz hale geldi. Yasa gereği bu yolların Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanması gerekiyor. Bu sezon sorunu tamamen çözmeyi amaçlıyoruz" dedi.