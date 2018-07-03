Tramvay ücretli oldu otobüs hatları değişti

BUGÜN NELER OLDU

24 Mart'tan bu yana ücretsiz olarak devam eden Konak Tramvayı'nda 'yolculu ön işletme' süreci tamamlandı ve binişler ücretli oldu. ESHOT, düzenlemeye giderek bazı otobüs hatlarında düzenlemeye gitti. Bu kapsamda 12 No'lu Fahrettin Altay Aktarma-Halkapınar Metro, 169 No'lu Balçova-Konak, 554 No'lu Narlıdere-Konak hatları iptal edilerek İnönü Caddesi üzerinden belirli saatlerde hizmet verecek 669 No'lu Balçova- Konak ve 654 No'lu Narlıdere-Konak hatları ise hizmete alındı. 70 No'lu Şirinyer Aktarma-Halkapınar Metro hattının son durağı Tınaztepe olarak düzenlendi. 251 No'lu Halkapınar Metro- Konak hattı iptal edilerek 951 No'lu Kahramanlar- Konak ring hattı hizmete açıldı. 121 No'lu Bostanlı İskele-Konak, 63 No'lu Evka 3 Metro-Konak ve 802 No'lu Egekent Aktarma- Konak hatları sabah (06:00-09:00) ve akşam (16:00-20:00) saatleri arasında Talatpaşa Bulvarı üzerinden hizmet verecek. Uygulamayı beğenmeyen ya da bu durumdan haberdar olmayan vatandaşlar ise tepki gösterdi.