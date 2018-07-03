Yıllar sonra nezarette barıştılar

İZMİR'DE
narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. 10 yıldır birbiriyle küs olan torbacı kardeşleri polis operasyonunda bir araya geldi. Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alınan 27 yaşındaki Emin A. ile 39 yaşındaki Mahmut A. yıllar sonra nezarette karşılaştı. Narkotik polisi bile bu duruma şaştı kaldı. 10 yıl sonra barışan torbacı kardeşler nezarette birbirleriyle konuştu. Ancak abi kardeşi kader yine ayırdı. Emin A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, abisi Mahmut A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte son torbacı kalana kadar uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini söyledi.