Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yıllar sonra nezarette barıştılar

Yıllar sonra nezarette barıştılar

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Yıllar sonra nezarette barıştılar
İZMİR'DE narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. 10 yıldır birbiriyle küs olan torbacı kardeşleri polis operasyonunda bir araya geldi. Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alınan 27 yaşındaki Emin A. ile 39 yaşındaki Mahmut A. yıllar sonra nezarette karşılaştı. Narkotik polisi bile bu duruma şaştı kaldı. 10 yıl sonra barışan torbacı kardeşler nezarette birbirleriyle konuştu. Ancak abi kardeşi kader yine ayırdı. Emin A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, abisi Mahmut A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte son torbacı kalana kadar uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıllar sonra nezarette barıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN