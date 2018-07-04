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AK Parti’den teşekkür turu

Giriş Tarihi: 4.7.2018
AK Parti’den teşekkür turu
AK Parti Genel Baskan Yardımcısı Hamza Dag, resmi olmayan sonuçlara göre Izmir milletvekili seçilen Alpay Özalan, Necip Nasır ve Yasar Kırkpınar ile Bergama, Dikili, Kınık, Karsıyaka, Aliaga, Çigli ve Menemen ilçelerini ziyaret etti. Aliaga Ilçe Baskanlıgında partililerle bir araya gelen Dag, seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'a destek veren vatandaslara tesekkür etti. Cumhurbaskanı seçiminin ilk turda bitmesiyle Türkiye'nin daha rahat günlere uyandıgını belirten Dag, "Eger Cumhurbaskanımız ilk turda seçilememis olsaydı 8 Temmuz'un stresini sadece biz degil, cografyamızda ve dünyanın her yerinde yasayan mazlum ve magdur milletler de hissedecekti" dedi.
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AK Parti’den teşekkür turu
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