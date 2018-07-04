Altınordu gözünü Süper Lig’e dikti

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SON iki yıldır play-off biletini son haftada kaybeden Altınordu, yeni sezonun hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, sezonun ilk idmanından önce teknik ekip ve futbolcularla yaptığı toplantıda "Yedi yıl önce yola çıkarken hedefimizi 2023'te Süper Lig olarak belirlemiştik. Ancak yeni dönemde inanarak ve isteyerek söylüyorum ki, Süper Lig'e oynayacak bir kadro oluşturduk ve bu kez direkt şampiyonluğa oynayacağız" dedi. Altınordu, Beytullah Baliç Yerleşkesi'ndeki toplantının ardından Selçuk'a geçerek İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı. İZVAK Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili İrfan Erol, camianın ileri gelenleri ve çok sayıda taraftarın önünde gerçekleşen sezon açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Taraftarlar meşale yakarak oyuncuları karşılarken, herkese çiçek takdim etti. İdman boyunca da tezahüratlar yaparak oyuncuları destekledi.Taraftarın "şampiyon" şeklindeki tezahüratlarına kayıtsız kalmayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Altınordu, adının geçtiği her yerde iddia ve mücadele vardır. Son 4 sezonda üç kez play-off'u son hafta kaybettik. Ligin ikinci yarısındaki çıkışlarımız ipi göğüslememize etmedi. Ancak bu kez sezona çok iyi başlayıp o şekilde bitirmek istiyoruz. Kadro yapımız bunu başaracak kalitede. Altınordu, sezonunu şampiyon olarak tamamlayacaktır" dedi.