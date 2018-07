Egeli ihracat şampiyonlarına ödül

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında milyarlarca döviz kazandıran Egeli ihracat sampiyonları ödüllerine kavustu. Türkiye Ihracatçılar Meclisi'nin 25. Olagan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2017 yılının ihracat sampiyonlarına ödülleri verildi. Türkiye geneli ihracatta ilk 10 firma ve sektörlerinde ilk 3'e giren firmalar ödüllendirilirken Egeli 19 firma 21 ödülün sahibi oldu. Türkiye Petrol Rafinerileri A.S., ilk 10 firma sıralamasında besinci olurken, firmanın ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Baskan Vekili Ali Koç aldı. Koç, ilk 10 firmanın 4'ünün ödülünü alarak ödül töreninin yıldızı oldu. Vestel Ticaret A.S. ilk 10 firma sıralamasında 7. olurken, Elektrik-Elektronik Sektörünün birincisi olarak çifte ödül alan Egeli ikinci firma oldu. Tütün sektöründe PHILSA PHILIP Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.S. birincilik ödülünün sahibi olurken, ödülü Genel Müdür Enrique Jimenez'e ödülünü Basbakan Binali Yıldırım verdi.