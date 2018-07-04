BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi 13 günlük Erzurum kampına başlayan Göztepe, güç depoluyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sahaya inen Göztepe'de ülkelerinin milli takımlarıyla Dünya Kupası'ndan dönen Beto ve yeni transfer sağ bek Gassama, Hollanda'daki 2. etap kampında takıma katılacak. 7 futbolcuyla vedalaşıp 2 takviye yapan Göztepe, Hollanda kampına kadar transferleri sonuçlandırmak istiyor. Göz-Göz'ün, ilk etap kampında 2 tane hazırlık maçı oynacağı ancak rakiplerin belli olmadığı öğrenildi.