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sakinleri doğalgaz ile buluştu

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Güzelbahçe sakinleri doğalgaz ile buluştu
IZMIR'DE yatırım programı kapsamında dogalgaz altyapı genisletme çalısmalarını sürdüren Izmir Dogalgaz, sakinlerini dogalgazla bulusturdu. Gaz verilen sokakların takibinin www.izmirgaz. com.tr adresinden yapabileceginin vurgulandıgı açıklamada, bölge sakinlerinin Izmir Dogalgaz ile müsteri sözlesmesini yaparak dogalgazı kullanabilecekleri ifade edildi. Dogalgaza; ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olunabiliyor. Abonelik ve sözlesme islemleri Izmir genelinde bulunan 11 adet abone merkezinden yapılabiliyor.
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Güzelbahçe sakinleri doğalgaz ile buluştu
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