Kor çeliğe hayat veriyorlar

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ısıdaki fırından çıkardıkları kor çeliğe, yaklaşık 40 ton basınçla düşen makinelerde şekil vererek sanayinin vazgeçilmez parçalarını üreten dövme operatörleri, fiziksel güç ve yüksek dikkat istemesi nedeniyle en zor mesleklerden birini icra ediyor. Isısı bin 200 dereceye ulaşan fırınlardan çıkardıkları kor halindeki çeliği yüksek basınçlı makinelerde döverek şekil veren operatörlerinin işi hem aşırı dikkat hem de fiziksel güç gerektiriyor. İzmir
'de el aletleri ve sıcak dövme parça üretimi yapan İzeltaş'ta 17 yıldır dövme operatörü olarak çalışan Barış Kuluç, mesaisini yüksek ısıya karşı koruyucu kıyafetlerle geçiriyor. Bin-bin 200 derecelik fırınlarda kor haline gelen çeliği sadece yarım metre uzaktan özel bir maşayla çıkaran Kuluç, bu metali dövme tezgahının içindeki kalıba yatırıyor. Dövme operatörü, kalıba vurdukça sarsılan zemine ve çevreye saçılan erimiş çelik parçalarına aldırmadan dakikalar içinde onlarca parçaya istenen şekli veriyor.