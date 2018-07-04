KSK gençlere güveniyor

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 2. Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi as kadroyla antrenmanlara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, futbolcularla toplantı yaparak güven aşıladı. Futbolculardan yeni sezonda para konusunu kafaya takmayıp sahaya konsantre olmalarını isteyen Büyükkarcı, "Yeni sezonda ödemelerinizi kuruşu kuruşuna alacaksınız. Yönetim olarak size bunun sözünü veriyoruz. Karşıyaka tarihinin belki de en önemli sezonu olacak. Beklentimiz formanızın kıymetini bilmeniz" dedi. Antrenmanı başkan vekili Gökhan Şensan ve sportif direktör İsmet Arzuman da takip etti.