Mi 8 göreve hazır

BUGÜN NELER OLDU

Edremit ilçesinde orman yangınlarına karşı müdahale için görevlendirilen Orman Bakanlığınca kiralanan helikopter hizmete başladı. Mi 8 tipi Rus yapımı helikopter orman yangınlarındaki başarısıyla dikkatleri çekerken, Kazdağlarını 14 Ekim'e kadar havadan alevlere karşı koruyacak. Mi 8 tipi özel donanımlı yangın söndürme helikopteri ihbarın ulaştırılmasının ardından 12 dakikada uçar vaziyete gelerek bölgede oluşturulan yangın su havuzları, göller, göletler veya denizden su alarak yangına müdahale etmeye başlıyor. 2 buçuk ton su taşıma kapasitesine sahip helikopter 1 Türk pilot, 1 kaptan pilot, 1 uçuş mühendisi, orman müdürlüğünün yetkilisi ile havada operasyon yapıyor. Helikopter su taşıma kapasitesinin yanında ulaşımı zor ve uzak noktalara 10 kadar orman itfaiyecisini taşıyabiliyor. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri içinde özel donanımlara sahip. Helikopter üzerindeki özel donanımları sayesinde yangın bölgesinin görüntülerini havadan yangın koordinasyon merkezine anında ileterek yönetim kademesine anlık görsel bilgi sunma imkanı da sağlıyor.