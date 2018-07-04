Ödemiş’e diş hastanesi geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Ödemiş İlçesi'ne modern yeni bir devlet hastanesi yapılmasının ardından atıl durumda kalan eski devlet hastanesi binasının diş hastanesine dönüştürülmesi için çalışmalara hız verildi. Zafer Mahallesi'ndeki 39 bin metrekarelik alana Sağlık Bakanlığı tarafından 32 bin 600 metrekaresi kapalı olarak 300 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapıldı. Eski devlet hastanesinin binası ise atıl durumda kaldı. AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, eski devlet hastanesi binasının diş hastanesi olarak değerlendirilmesi amacıyla 4 yıl önce çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı, binanın diş hastanesi olarak kullanılması için gerekli onayı verdi. Eski hastane binasının 4 katlı olan C bloğunun güçlendirme yapılıp, yeniden giydirilip, 25 hekimin çalıştığı bir diş hastanesi olarak hizmete sokularak Küçükmenderes bölgesine hizmet vermesinin hedeflendiği bildirildi. Eski hastane binasındaki depreme dayanaklı olmayan diğer iki bloğun ise, yıkılıp, yeşil alan olarak düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.