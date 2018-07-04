Özgür KAYNAR: Vah Ağlamanya!

BUGÜN NELER OLDU

Almanların adıolan, perde arkası ise karanlık partisi var, bilmeyenimiz yoktur!O partinin bir de (Türk asıllı!) eski eşbaşkanı var, ismi lazım değil!(Bu arada eşbaşkanlık sisteminin nereden geldiğine de dikkat lütfen!)ile bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirmesine bağlamış bu kişi.Kendini sözde Avrupa değerleriyle donatılmış zanneden şu kafaya bak, bir de içine düştüğü hezeyana ve hazımsızlığa!Vah Ağlamanya vah!O zat gibi o partinin eşbaşkanlığını yapmış bir de kankisi bulunuyor.Çok yakından tanıyoruz,Hatırlayın...Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Roth, bir zamanlar ülkemizden neredeyse hiç gitmiyor, nasıl bir görevi varsa artık, mesaisinin büyük bölümünü buralarda, ne hikmetse özellikle dedolaylarında geçiriyordu!Bizi öyle sevmiş olmalı ki İstanbul'da temsilcilik bile açmıştı!Hatta bir gün Başkent'in göbeğinde eline megafon alıp milleti devletine ve devletini yönetenlere karşı kışkırtma cüretini ve cesaretini dahi kendinde bulabilmişti.Yeşil örtüyle kamufle edilmiş karanlık günlerdi!olaylarında da sahnedeydi.Karanlık güçlerinTürkiye'ye taşımayı planladığı o kalkışmasırasında Taksim'de eylemcilerle görüntülenince,demişti.Biz de safız ya, yeşilli hanıma inanmıştık!İnsan hakları, demokrasi, çevre ve barış havariliğine soyunan, gerçekte ise bizi karıştırmak için yıllarca mikser gibi çalışıp vatan topraklarımızda cirit atan Bayan Roth ile onun gibiler şimdilerde çok mutsuz ve de hazımsız.Önceden olduğu gibi ne onlar bu diyarlarda at koşturabiliyor ne de ABD güdümlü Alman vakıfları aracılığıyla fonladıkları işbirlikçileri meydanı artık boş bulabiliyor.Daha evvel hep bizim üzerimize attıkları, sonra da uzaktan kıs kıs gülerek baktıkları yakar toplar kucaklarında kaldı.Ezberleri bozulunca ruh halleri de öyle bozulmuş ki futbol topundan bile soğudular, yaşadıkları Dünya Kupası hezimetini Erdoğan'a bağladılar.Hepsinin üstüneKaralar bağlayan dolar yeşilli esrarengiz Alman siyasiler bu kez ne karalar çalmaya kalkacak, göreceğiz.