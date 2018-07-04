Özgür KAYNAR: Vah Ağlamanya!

Almanların adı Yeşiller
olan, perde arkası ise karanlık partisi var, bilmeyenimiz yoktur!
O partinin bir de (Türk asıllı!) eski eşbaşkanı var, ismi lazım değil!
(Bu arada eşbaşkanlık sisteminin nereden geldiğine de dikkat lütfen!) Almanya'nın 2018 Dünya Kupası'ndan elenmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman milli takımı futbolcuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan
ile bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirmesine bağlamış bu kişi.
Kendini sözde Avrupa değerleriyle donatılmış zanneden şu kafaya bak, bir de içine düştüğü hezeyana ve hazımsızlığa!
Vah Ağlamanya vah!
O zat gibi o partinin eşbaşkanlığını yapmış bir de kankisi bulunuyor.
Çok yakından tanıyoruz, Claudia Roth.
Hatırlayın...
Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Roth, bir zamanlar ülkemizden neredeyse hiç gitmiyor, nasıl bir görevi varsa artık, mesaisinin büyük bölümünü buralarda, ne hikmetse özellikle de Diyarbakır
dolaylarında geçiriyordu!
Bizi öyle sevmiş olmalı ki İstanbul'da temsilcilik bile açmıştı!
Hatta bir gün Başkent'in göbeğinde eline megafon alıp milleti devletine ve devletini yönetenlere karşı kışkırtma cüretini ve cesaretini dahi kendinde bulabilmişti.
Yeşil örtüyle kamufle edilmiş karanlık günlerdi! TESADÜF! Gizemli Alman siyasetçi Gezi
olaylarında da sahnedeydi.
Karanlık güçlerin Arap Baharı'nı
Türkiye'ye taşımayı planladığı o kalkışma
sırasında Taksim'de eylemcilerle görüntülenince, "Tesadüfen oradan geçiyordum"
demişti.
Biz de safız ya, yeşilli hanıma inanmıştık!
İnsan hakları, demokrasi, çevre ve barış havariliğine soyunan, gerçekte ise bizi karıştırmak için yıllarca mikser gibi çalışıp vatan topraklarımızda cirit atan Bayan Roth ile onun gibiler şimdilerde çok mutsuz ve de hazımsız.
Önceden olduğu gibi ne onlar bu diyarlarda at koşturabiliyor ne de ABD güdümlü Alman vakıfları aracılığıyla fonladıkları işbirlikçileri meydanı artık boş bulabiliyor. Kapılar kapandı, köşeye fena sıkıştılar.
Daha evvel hep bizim üzerimize attıkları, sonra da uzaktan kıs kıs gülerek baktıkları yakar toplar kucaklarında kaldı.
Ezberleri bozulunca ruh halleri de öyle bozulmuş ki futbol topundan bile soğudular, yaşadıkları Dünya Kupası hezimetini Erdoğan'a bağladılar.
Hepsinin üstüne İzmir Urla'daki okulları da kapatıldı ya!
Karalar bağlayan dolar yeşilli esrarengiz Alman siyasiler bu kez ne karalar çalmaya kalkacak, göreceğiz.