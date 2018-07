Sancılı ulaşım

BUGÜN NELER OLDU

Izmir Büyüksehir Belediyesi, kent içi toplu ulasımı resmen deneme tahtasına çevirdi. Önce aktarmalı sistemle uzun mesafeli hatları iptal ederek vatandasları en az iki aktarma yapmaya mahkum eden Büyüksehir, IZBAN'da geçtigimiz aylarda uygulamasına basladıgı 'artı para' sistemi ile de vatandası canından bezdirdi. Büyüksehir simdi de Konak Tramvayı seferlerinin ücretli hale gelmesi ile her gün yaklasık 1 milyon 700 bin Izmirlinin kullandıgı belediye otobüs hatlarında köklü degisikliklere gitti. Yolcuları tramvaya yönlendirmek için bazı otobüs hatlarını iptal eden Izmir Büyüksehir, iptal edilen hatların yerine ise vatandasları en yakın tramvay istasyonuna tasıyacak yeni besleme hatlar olusturdu. Düzenleme kapsamında gün içinde en çok yolcu sayısına sahip 12 hat No'lu Fahrettin Altay aktarma - Halkapınar, 169 hat numaralı Balçova Konak, 554 numaralı Narlıdere - Konak hatlarının iptal edilmesi özellikle bu otobüsleri kullanan vatandaslar magduriyet yasadı. "Ulasım özgürlügümüz elimizden alınıyor" diyen vatandaslar Büyüksehir Belediyesi'nin sırf tramvaydaki yolcu sayısını artırmak için böyle bir düzenlemeye gitmesine büyük tepki gösterdi.Emekli ve aynı zamanda dolmus soförlügü yapan 55 yasındaki Fahrettin Öztas, "Parti tutmuyorum ama su Izmir'in ulasım açısından hali acınacak durumda. Esim Denizlili. Denizli buraya ona katlar. Gaziemir-Yesilyurt dolmus hattında çalısıyorum. Her geçen gün trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. kaldırılan otobüs hatları ile tramvay bize dayatılıyor. Alternatifler her geçen gün azalıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden Konak'a gelemedim. Otobüs bulamadım" diye konustu. SGK emeklisi 60 yasındaki iki çocuk babası Ergül Aydogan, "Ulasım özgürlügümüz elimizden alındı. Bu resmen hak gaspıdır. Ulasım hakkımızı geri istiyoruz. Herkes isyan ediyor. Ulasım her geçen gün çekilmez hale geldi" seklinde konustu. Göztepe'de oturan ve her gün ise gidip gelmek için otobüs kullanan Gürcan Kadagan, "Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin yaptıklarına akıl sır erdiremiyorum. Kendilerinin kullanmadıgı tramvay ve otobüs üzerinde bu kadar çok oynama yapılmaz. Simdi yarım saatlik yolu 1 saatten fazla zamanda gidiyorum. Eskiden otobüse biniyordum. Simdi tramvay için hem 15 dakika yol yürüyorum hem de sanki çok zamanımız varmıs gibi yavas yavas isimize gidiyoruz. Böyle saçma bir sistem daha ne kadar sürecek merak ediyorum" dedi. 73 yasındaki Hüseyin Deretepe, "Benim bacaklarım beni zor tasıyor. Buradan Karsıyaka'ya gitmek için önce ring ile Alsancak'a gidecekmisim, oradan IZBAN'a binecekmisim, sonra Karsıyaka'ya varacakmısım. Böyle bir düzenleme olur mu?" seklinde konustu. Sosyal medyadan da CHP'li Izmir Büyüksehir'i elestiren Izmirliler, kent merkezinde birçok kamu kurulusu oldugunu ifade etti, "Bu yerlere yaslılar nasıl gelecek" diyerek elestiride bulundu.edilen hatların yerine iki yeni hat açıldı. Burada skandal gibi bir uygulamaya imza atan ESHOT Genel Müdürlügü sahilden giden otobüs hatların trafigin daha yogun oldugu Inönü Caddesi'ne kaydırdı. Yeni düzenlemeye göre sabah (06:00-09:00) ve aksam (16:00-20:00) saatleri arasında Inönü Caddesi üzerinden hizmet verecek 669 No'lu Balçova-Konak ve 654 No'lu Narlıdere-Konak hatlar hizmete alındı. Bu saatler dısında ise; Konak istikametine gidecek yolcular Fahrettin Altay Aktarma Merkezi üzerinden tramvay veya metro hattına, Alsancak istikametine gidecek yolcular ise tramvay hattına aktarma yaparak ulasımlarını saglayabilecekleri duyuruldu. Böylece Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda tramvay dısında hiçbir otobüs hattı kalmadı.121 No'lu Bostanlı Iskele- Konak, 63 No'lu Evka 3 Metro- Konak ve 802 No'lu Egekent Aktarma-Konak hatları sabah (06:00-09:00) ve aksam (16:00-20:00) saatleri arasında Talatpasa Bulvarı üzerinden hizmet verecek. Bu saatler dısında ise yeni hizmete açılacak 921 No'lu Bostanlı Iskele- Alsancak Gar, 963 No'lu Evka 3 Metro-Alsancak Gar, 912 No'lu Egekent Aktarma-Alsancak Gar hatları ile tramvay hattına aktarma yaparak Alsancak ve Konak bölgesine ulasılabilecek.Sirinyer Aktarma- Halkapınar Metro hattının son duragı Tınaztepe olarak düzenlenecek. Bu hatla, 80 No'lu Bozyaka- Halkapınar Metro, 90 No'lu Gaziemir- Halkapınar Metro, 255 No.lu Üçyol Metro-Halkapınar Metro, 581 No'lu F.Altay-Halkapınar Metro hatları sabah (06:00-09:00) ve aksam (16:00-20:00) saatleri arasında hizmet verecek. Bu saatler dısında yeni hizmete açılacak 470 No'lu Tınaztepe-Lozan Meydanı, 680 No'lu Bozyaka-Lozan Meydanı hatları ile Atatürk Lisesi tramvay duragından tramvay hattına aktarma yapılarak Alsancak ve Halkapınar'a ulasılacak.No'lu Halkapınar Metro- Konak hattı iptal edilerek 951 No'lu Kahramanlar-Konak ring hattı hizmete açılacak. Sair Esref Bulvarı üzerinden hizmet veren 252 No'lu Halkapınar Metro 2-Konak hattı ise iptal edilecek. Ayrıca Talatpasa Bulvarı üzerinden hizmet veren 253 No'lu hattın son duragı Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi'ne alınacak. Hattın güzergahı Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi yönünde Sehitler Caddesi'ni takiben Isçiler Caddesi'ni kullanacak sekilde düzenlenecek.