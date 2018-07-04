Vicdansızlar engelli adamı darp etti

BUGÜN NELER OLDU

Atatürk Mahallesi, 1540 Sokak'ta yaşayan 48 yaşındaki 7 çocuk babası Ali Gündüzeli, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında, evlerin kapılarını tekmeleyen Tahsin A. ve yanındaki Suriyeli Halıt Z'yi uyardı. Ancak, Gündüzeli tüm uyarılarına rağmen Tahsin A. ve Halıt Z, kapıları tekmelemeye devam etti. Bunun üzerine, böbrek yetmezliği nedeniyle haftanın 4 günü diyalize giren ve bu rahatsızlığı nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulunan Ali Gündüzeli, güçlükle dışarı çıkarak iki kişiyle konuşmak istedi. Ancak, uyuşturucu madde kullandıkları ileri sürülen Tahsin A. ve Halıt Z, ağzını bile açmasına fırsat vermeden Gündüzeli'ye saldırıp, tekme ve yumruk atarak dövdü.Eşi Sevdiye Gündüzeli, kızı Gülizar Gündüzeli ve gelini Sevim Gündüzeli tarafından saldırganların elinden kurtarılan Ali Gündüzeli, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol gözü kan toplayan ve morluk oluşan, vücudunun çeşitli yerlerinde de ezikler bulunan Gündüzeli'ne darp raporu verildi. Ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Tahsin A. ve Halıt Z'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Suriyeli Halıt Z'nin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Saldırıya uğrayan Ali Gündüzeli'nin fırıncılık yapan oğlu Ahmet Gündüzeli (25), şüphelilerin serbest bırakılmalarının kendilerini bir kez daha yaraladığını söyledi. Şüphelilerin kendilerini evlerini yakmakla tehdit ettiğini belirten oğul Gündüzeli, "Babama saldıran kişiler şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Bizim güvenliğimizi kim sağlayacak" dedi.