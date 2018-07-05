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Altıeylül Belediyesi yüzleri güldürüyor

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Altıeylül Belediyesi yüzleri güldürüyor
ALTIEYLÜL Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) saha ekiplerince tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme mahallesinde ikamet eden, ALS hastası Zafer Süer ile omurilik hastası Talip Öztosun'u evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Avcı "Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Altıeylül'de ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza dokunmak, elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karşılamak boynumuzun borcu. ALGEM ekiplerimiz tüm ilçe genelinde sahada, ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız ziyaret ederek durum tespitleri yapıyor. Bizim ulaşamadığımız, bilgimizin olmadığı muhtaç vatandaşlarımızın varlığından bizleri haberdar etmek de konu komşusunun, yakının görevi. Bunun için ihbarları ALGEM'e yapabilirsiniz. Bugün ihtiyacı oldukları tespit edilen iki vatandaşımıza ev ziyareti gerçekleştirdik. Tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Rabbim tez zamanda sağlıklarına kavuştursun. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Altıeylül Belediyesi yanınızda" şeklinde konuştu.
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Altıeylül Belediyesi yüzleri güldürüyor
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