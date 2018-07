Altınordu’nun yeri Süper Lig

BUGÜN NELER OLDU

Altınordu, Süper Lig için kolları sıvadı. "Altınordu, geliştirdiği özkaynak modeliyle Avrupa'da üç büyüklerden sonra en fazla tanınan Türk kulübü" saptamasında bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "2012'de yola çıkarken Altınordu armasını her gün daha yükseğe taşımayı hedeflemiştik. Süper Lig, bu açıdan bizim için önemli bir basamak. Ancak gerçek hedefimiz; Altınordu markasını dünyada saygıyla tanınan bir konuma yükseltmek" şeklinde konuştu. Altınordu için Süper Lig'e yükselme vaktinin geldiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Son 4 sezonda 3 kez playoffu son hafta kaybettik. Bu defa daha az hata yapıp, daha fazla motive olarak hedefimize ulaşmayı planlıyoruz" diye konuştu. Altınordu'nun herkes için sempatik bir marka oluğunu söyleyen Eroğlu, "Türk gençlerine sunduğumuz şans ve duyduğumuz güven, kadromuzda yabancı olmaması ve ortaya koyduğumuz felsefe, rakiplerimizden ayrı konumlanmamızı sağladı. Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdik ancak artık herkesin arzu ettiğini yapıp Süper Lig'e yükselmeliyiz" ifadelerini kullandı.Bu süreçte genç oyuncuların yine kadroda yer alacağını sözlerine ekleyen Eroğlu, "Geçen sezon 17 farklı gencimize forma verdik. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ardından bu kez Erce Kardeşler ve Barış Alıcı'yı Türk futbolunun vitrinine çıkardık. Her oyuncunun gelişimini üst seviyeye çıkardık. Yarışmacı kimliğimiz korurken, her takımda 10 yabancının bulunduğu bir ligde bunları başarmak ciddi bir planlama gerektiriyor. Yeni sezonda da bu felsefemizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.