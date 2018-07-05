İskender: Daha güçlü döneceğız

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig'e düştükten sonra iç transferde 11 futbolcunun alacaklarını kapatıp yeniden anlaşmasına rağmen farklı kulüplere giden Tayfun, Mahmut'un yanı sıra Hakan, Abdülhamit'i kadroda tutamayan, Erhan'ı da kalmaya ikna etmeye çalışan Karşıyaka'da teknik direktör Ufuk İskender, camianın yüreğine su serpti. Ligde altyapı takviyeli kadroyla mücadele edecek Karşıyaka'da İskender, "İyi şartlarda çalışıyoruz. Ağustos'ta Afyon'da uzun bir kamp dönemimiz olacak. Çok çalışacağız ve bunun karşılığını alacağız" dedi.Karşıyaka Teknik Direktörü İskender, "Takımda büyük bir uyum var. Kaleci Erhan dahil Hakan ve Abdülhamit kardeşimizin de takıma katılmasını bekliyoruz. Biz bize yeteriz. Kadroyla ilgili B ve C planımız da hazır. Yeter ki taraftar bize desteğini versin. Gideceğimiz çok yol var. Sporcu kardeşlerime, evlatlarıma gösterdikleri uyum ve çalışmalardaki ciddiyetten dolayı müteşekkirim. Hep dediğimiz gibi daha güçlü döneceğiz" dedi.