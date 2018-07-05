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İskender: Daha güçlü döneceğız

Önemli oyuncularını kaybeden Karşıyaka’da Ufuk İskender, sözleriyle camiayı rahatlattı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
İskender: Daha güçlü döneceğız
TFF 3. Lig'e düştükten sonra iç transferde 11 futbolcunun alacaklarını kapatıp yeniden anlaşmasına rağmen farklı kulüplere giden Tayfun, Mahmut'un yanı sıra Hakan, Abdülhamit'i kadroda tutamayan, Erhan'ı da kalmaya ikna etmeye çalışan Karşıyaka'da teknik direktör Ufuk İskender, camianın yüreğine su serpti. Ligde altyapı takviyeli kadroyla mücadele edecek Karşıyaka'da İskender, "İyi şartlarda çalışıyoruz. Ağustos'ta Afyon'da uzun bir kamp dönemimiz olacak. Çok çalışacağız ve bunun karşılığını alacağız" dedi.

TEŞEKKÜR EDIYORUM
Karşıyaka Teknik Direktörü İskender, "Takımda büyük bir uyum var. Kaleci Erhan dahil Hakan ve Abdülhamit kardeşimizin de takıma katılmasını bekliyoruz. Biz bize yeteriz. Kadroyla ilgili B ve C planımız da hazır. Yeter ki taraftar bize desteğini versin. Gideceğimiz çok yol var. Sporcu kardeşlerime, evlatlarıma gösterdikleri uyum ve çalışmalardaki ciddiyetten dolayı müteşekkirim. Hep dediğimiz gibi daha güçlü döneceğiz" dedi.
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İskender: Daha güçlü döneceğız
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