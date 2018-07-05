İzmir Ekonomi’de mezuniyet coşkusu

EĞİTİMLERİNİ
başarıyla tamamlayan bin 495 İzmir
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi gençler, mezuniyet heyecanı yaşadı. İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen törenle iş dünyasına adım atan gençler, diplomalarını aldı. Törende, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Mahmut Özgener ile İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, üniversite birincisi, İşletme Bölümü birincisi İrem Bilen ile birlikte şeref kütüğüne yıldız çaktı. Üniversite ikincisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü birincisi Simge Güçlükol ve üniversite üçüncüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sertaç Kılıçkaya'ya diplomalarını ve plaketlerini Özgener ve Prof. Dr. Muğan verdi. Törende konuşan Mahmut Özgener, gençlerden beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, eğitim standartlarında belli bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Eğitim kadromuz, açılan bölümler, verilen eğitimin kalitesi istenilen, planlanan düzeye yaklaştı" dedi.