İzmir’de kılıçlar çekildi

İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından oluşan tablo ve CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, partide değişimden yana olduğunu açıklaması İzmir'i karıştırdı. Kısa ve net bir açıklama yapan Kocaoğlu, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır" ifadelerini kullandı. CHP'de değişimin partiye büyük güç katacağını vurgulayan Başkan Kocaoğlu'nun CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce lehine yaptığı açıklama CHP İzmir İl Örgütü'nü de ikiye böldü. Mevcut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci iyi yönettiğini düşünen CHP İzmir İlçe Başkanlarının bir bölümü Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Kocaoğlu'na en sert tepkiyi ise CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır verdi.CHP'nin kurumsal kimliğinin ve Genel Başkanının kamuoyu önünde tartışmaya açılmasının doğru olmadığını belirten ilçe başkanları öncelikli olarak yapılması gerekenin seçimlerdeki eksiklerin ve yanlışların tespit edilip yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanılması olması gerektiğinin altını çizdi. İlçe başkanları bugün CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplanacak olan ilçe başkanları toplantısında da bu görüşlerini deklere edeceklerini vurguladı. 'ÖNCE ULAŞIMI ÇÖZSÜN'
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır: Aziz Bey önce İzmir'in sorunlarını çözsün. Ulaşım sorunun çözsün. Parti içi sorunları, gerekli kurullar zamanı geldiği zaman çözer. Yerel seçimlere 9 ay kala bir belediye başkanı çıkıp da selden kütük kapar gibi, yeniden aday olmak için açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Geçmişten bu yana partinin il başkanının kim olacağına müdahale eden, ilçe başkanlarını ayağına çağıran şimdide kurultay delegelerine talimat vermeye çalışan bu anlayış, 'ben yaptım oldu anlayışıdır'. Bu yanlıştır. Kimse örgütün üzerinde değildir. Eğer 'İzmir CHP'dir CHP kalacak' diyorsak, 'İzmir Aziz'dir Aziz kalacak' diye bağıranlara gerekli dersi artık vermeliyiz. 'KOLTUĞU DÜŞÜNME'
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu: Şu an kurultay zamanı değil. Yerel seçimlere odaklanmamız gerekiyor. Koltuk sevdasına değil; CHP'nin, sevdasına düşsün. Yerel seçimlere kısa süre kala kurultay isteyenler, partiye ihanet eder. Hem bu iş belediye başkanlarının işi değil. Herkes kendi işine baksın. ALPER: HADDİNİ AŞTI
CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper: CHP Kurultay kararını sayın genel başkanımız verir. Onun dışında kimsenin haddine değildir Kurultay toplanmasını istemek. Belediye başkanlarının görevi delegeleri aramak değil kente hizmet etmektir. O yüzden il başkanı, ilçe başkanları, Genel Başkan dururken belediye başkanlarının örgüte talimat vermesi abesle iştigaldir. Büyükşehir belediye başkanımız haddini aşmıştır. 'YANLIŞ YAPTI'
CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü: Parti içi tartışmaların kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum. Partinin yetkili organları MYK ve PM var. İzmir'de il başkanları ve ilçe başkanları var. Öncelikli olan eksik ve yanlışlıkların tespit edilmesi olması gerekirken CHP'nin kurumsal kimliğinin ve genel başkanının tartışmaya açılması sağlıklı ve doğru değildir. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu: Bu tür bir parti içinde ikilik yaratmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Partimizi kamuoyunda tartışmaya açmak en büyük zararı verir. Bireysel anlayışla kendi siyasi ikbalini var etmeye çalışan ve yerel seçim öncesinde mevcutta bulunan koltuklarını korumak veya kendilerine alan açmak isteyenlerin düşüncesi noktasında bir değerlendirmedir. İzmirliler de değişimden taraf oldu
Başkan Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarına çok sayıda İzmirli destek verdi. Sosyal medyada yorum yapan İzmirliler, Kocaoğlu gibi değişimden yana olduklarını dile getirdi. Vatandaş isimli kullanıcı: "D
oğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. 'Aziz bey yanlış bir şey söylememiş değişim şart ama piyangodan vekil olan kişiler hem nalına hem mıhına laf söylerken hiç parti menfaatlarını düşünmeden konuşuyor bence" yorumunu yaptı. Gürkan
isimli vatandaş, "9 seçim kaydedilmiş ama genel başkan sorunu yok. Listeleri genel başkan yazınca tabi genel başkan sorunu da olmuyor, Önümüzde yerel seçim var ama CHP'li vekiller CHP'li belediye başkanına sallıyorlar. Tebrik ederim" ifadesini kullandı.