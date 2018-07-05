İzmir’de öğretmenlere yönelik hassas eğitim

İZMİR'DE
öğretmenler, şiddete maruz kalmış, göç ve terörden etkilenmiş, doğal afetten etkilenmiş ve geçici koruma altındaki mülteci çocuklar için eğitime alındı. İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan eğitimle öğretmenler özellikle dezavantajlı bölgelerde bulunan ve hayatın zorlukları ile karşılaşan öğrencilere daha çok yardımcı olabilecek. Öğretmenler aldıkları eğitimlerde çocuk ihmal ve istismarında da öğrencilere psikolojik ve rehberlik desteği verebilecekler. İzmir il Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bakanlığımızın bu projede ilimizi pilot iller arasına bizleri çok sevindirdi. 'Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi' programını başarıyla tamamladık. Evlatlarımız bizlere emanettir. Onların mağduriyetlerini gidermek, yüzlerinin gülmesine vesile olmak, onları akranları ile aynı seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.