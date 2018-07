İzmir'in yeni starı Yasmin Yüce

BUGÜN NELER OLDU

Geri Gelme adlı çalısması ile 14 Mayıs 2018'de müzik dünyasına basarılı bir giris yapan Izmirli genç popçu Yasmin Yüce müzik listelerinde emin adımlarla ve organik rakamlarla ilerlemeye devam ediyor. "Geri Gelme" klibi çıktıgı ilk günden bu yana tam 433 bin 500 görüntülenme aldı. Izlenmelerin tamamını Yasmin hayranı ve gerçek hesaplar olusturuyor. Sosyal medyada herhangi bir reklam kampanyasına özellikle istemedigini belirten Yasmin tamamen organik hesaplarla ve hayranları ile birebir iletisim yolunu seçmis. "Insanların nasıl tepki verdigini, gerçekten aramızdaki o samimiyeti, kendimdeki samimiyetin onlara geçip geçmedigini görmek benim için daha önemli" diyen Izmirli genç sanatçı Yasmin Yüce ile Egeli Sabah olarak keyifli bir röportaj gerçeklestirdik.- Izmir'de dogmus ve büyümüs olmaktan gurur duyuyorum. Buranın enerjisi, çok farklı bence. Izmir bir cevher, basta Sezen Aksu ve pek çok isim buradan çıkmıs. Ben de o isimlerle birlikte "Izmirliler" kervanına katılabilirsem ne mutlu bana...Istanbul da harika bir sehir, deniz var, imkânlar çok fazla, güzel bir tarihi var ama Izmir'den 1 aydan fazla uzak kalamıyorum. Bir saatligine bile olsa gelip bir Izmir havasını içime çekmek ve tekrar gitmek istiyorum.- 90'lı yılların basında dogdugum için annem bütün gün müzik kanallarını açardı evde. Çocukken bütün gün klipleri izliyormusum. Özel Türk Koleji mezunuyum. Okulum sosyal aktivitelere çok destek veren bir okuldu. Okuldaki etkinliklerde aktiftim. Örnegin siir okunacak, hep parmak kaldıran ögrenciydim. Okul müzikallerinde okul solistligi yaptım. Türk Koleji'nin solisti oldum. Müzikaller yaptık. Portekiz Dans Festivali'ne gittik Sertap Erener'in birinci oldugu yıldı. Her ülke kendine ait halk danslarını gösteriyordu festivalde, biz de halk oyunlarımızla katıldık. Sertap Erener birinci olmus o yıl. Onun kareografisini de yapmadan olur mu dedik. Orada Sertap Erener olmustum. Oralardan basladı.- Ailemin benimle ilgili tatlı bir hayali, kuzenim Zeki Güner'in kalbi ve kalemiyle birlesti ve en güzel rüyam gerçege dönüstü. Geri Gelme de bu yolda dinledigim ilk eseri ve o an da içime isledi. Çok sanslıyım ki sarkıları dillere pelesenk olan söz yazarı ve besteci Zeki Güner bana inandı ve sarkısını bana emanet etti. Geri Gelme'nin tılsımıyla kalbimden ilk geçen isimlerle çalısmak nasip oldu. Yolumun kesistigi herkes bu projeye kalbini koydu ve ortaya çok samimi bir mucize çıktı.- Evet, kesinlikle istiyorum. Çünkü egitime önem veren ve isteyen bir insanım. Egitimin sonunun olmadıgını düsünüyorum. Elimdeki ile yetinmeyi pek sevmiyorum. Kendimi zorlamayı çok seviyorum. Ne yapabiliyorsam en iyisi olsun, benim potansiyelimin en iyisi olsun istiyorum.- Bu belki klasik olabilir ama Ajda Pekkan'ı çok begeniyorum. Spesifik olarak zaten bir seylerle sınırlandırmak bence imkânsız. O yüzden dinledigim herkesten, izledigim herkesten bir sey alabilirsem ne mutlu bana.- Aradaki samimiyeti kopartmak istemiyorum. O tür reklamları tercih edenlere de saygı duyuyorum. Ama benim kulvarım o degil. Ben kalıcılıgı istiyorum. Günlük hayatta da daha bire bir temastan hoslanan bir insanım. Diger türlü kendini kandırmak gibi geliyor bana. Insanların nasıl tepki verdigini, gerçekten aramızdaki o samimiyeti, kendimdeki samimiyetin onlara geçip geçmedigini görmek benim için daha önemli. Çünkü bunun kalıcılıgı getirecegini düsünüyorum.- 433 bin 500 kisi bana evini açmıs, sarkımı dinlemis. Çok güzel dönüsler alıyorum. Bu çok mutlu edici bir sey.- Ailem çok mutlu, onlar her anımda destekti, çocukluktan beri öylelerdi. Asla haklarını yiyemem o konuda. Annem çok pozitif bir kadındır zaten. Asla demoralize olamazsınız annemin yanında. O yüzden çok güzel bir örnek benim için.