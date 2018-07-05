Kadersiz kader

İzmir
'in Konak İlçesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Kader A, derslerinde çok başarılı ve okul birincisi bir öğrenciyken henüz 12 yaşındayken babasının dayağından bıkarak evden kaçtı. 3 sene çocuk yurdunda kalan Kader A, bu süreçte ailesi ile görüşmek istemedi. 15 yaşına gelince yurttan kaçan genç kız, yanlış arkadaşlıklar edindi. Bu süre zarfında arkadaşlarında kalan genç kız, kötü çevresi nedeniyle uyuşturucuya da alıştı. Dövme stüdyosunda çalışan ve restoranlarda garsonluk yapan genç kız bu süre zarfından uyuşturucu illetinden bir türlü kurtulamadı. 2 yıl önce eski eşi ile tanışan genç kız mutluluğu yakaladığını düşündü. Ancak imam nikahlı eşi ile sorunlar yaşayan genç kız, hamileyken ayrılmak zorunda kaldı. Hamile kaldığını öğrenince uyuşturucu ve alkol kullanmayı bırakan Kader A, 2.5 ay önce annelik sevinci yaşadı. Eski eşi cezaevine giren Kader A. ardından anne ve babasının evine döndü. Kader A, şimdi minik bebeğine hem annelik ve babalık yapıyor. YARDIM EDIN
Bir yıldır uyuşturucu kullanmamasına karşın tekrar aynı illete bulaşmaktan korkan genç anne tedavi olmak istiyor. Ailesinin maddi durumu iyi olmayan Kader A., bebeği olduğu için çalışamıyor. Maddi anlamda sıkıntılar yaşayan ve sadece kaymakamlıktan aldığı yardımla hayatını idame ettirmeye çalışan Kader A, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Oğluna güzel bir gelecek hazırlamak isteyen Kader A, "Uyuşturucu çok kötü bir şey. Bir yıldır içmiyorum. Tedavi olmak istiyorum. Oğluma iyi bir anne olmak istiyorum. Maddi sıkıntılarım var. Oğlumun bebek bezi, maması ve diğer masraflarını karşılayamıyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden maddi ve manevi destek istiyorum" diye konuştu.