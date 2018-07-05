Manisa’ya 6 müjde

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'ya müjde üstüne müjde. Alaşehir ve Kula'daki baraj ve gölet inşaatlarını yerinde inceleyen Devlet ve Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Emre Barajının inşasına başlandığı müjdesini verdi. 5 projede de bu yıl su tutmayı planladıklarını duyurdu. Projeler tamamlandığında 6 bin 780 dekar arazi modern sulama ile tanışacak. Üretici her yıl 8 milyon 620 bin lira daha fazla kazanacak. Gediz Ovası'nı bir an önce modern sulama ile buluşturmak için çabaladıklarını kaydeden Eker, "Bölgede pek çok baraj ve gölet projelerimiz devam ediyor. Bugün ziyaret ettiğimiz Emre Barajı'nda inşaatta başlandı, Gürpınar, Toygarlı, Konurca, Saraçlar ve Dutluca'da da eksikleri biran evvel giderip bu kış su tutacak hale getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız biran önce tüm projelerimizi tamamlayıp, önümüzdeki yıldan itibaren su sıkıntısı çeken toprakları modern sulama ile buluşturmak. Projelerimiz bittiğinde 6 bin 780 dekara can suyu vereceğiz ve çifçilerimizin her yıl 8 milyon 620 bin lira daha fazla kazanmasının önünü açacağız" diye konuştu.