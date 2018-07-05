Sapık aranıyor

İZMIR'IN
Karşıyaka İlçesi'nde geçtiğimiz pazar günü saat 09.30 sularında sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre, pastaneye giden 13 yaşındaki D.S, alışverişini tamamladıktan sonra evine döndü. Ancak 13 yaşındaki çocuğun ardından şüpheli de apartmana girdi. İddialya göre, D.S'nin tacizciye karşı koyması ile ikili arasında boğuşma yaşandı. Şüpheli o sırada apartmandan gelen seslerden korkup bir anda kaçmaya çalıştı. HER YERDE ARANIYOR
Olayın ardından 13 yaşındaki çocuğun psikolojisi de bozuldu. D.S.'nin olayın etkisiyle önce duruma ailesine söyleyemedi. Çocuklarının davranışlarında olumsuzluk olduğunu fark eden aile ise daha sonra durumu öğrendi. 13 yaşındaki D.S'yi taciz ettiği iddia edilen ve kamera görüntülerinde apar topar kaçtığı görülen şüphelinin yakalanması için İzmir
emniyeti de alarma geçti. Emniyet, belirtilen eşgale göre şüphelinin yakalanması için bir çalışma başlattı. Öte yandan, ortaya çıkan görüntülerde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcı, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin yakalanmasını istedi.