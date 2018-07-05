Sıcak hava bunaltıyor

BUGÜN NELER OLDU

bölgesinde saganak ve dolu yagısıyla geçen haziran ayı, yerini günesli ve sıcak temmuz ayına bıraktı. Kavurucu yaz sıcakları, Izmirlilere zor anlar yasattı. Sıcak havayla birlikte, Izmir'in Konak Meydanı'nda da her yaz görmeye alısık olunan manzaralar ortaya çıktı. Öglen saatlerinde hissedilen sıcaklıgın 38 dereceye dayandıgı sehir merkezinde sokaklar bosalırken, dısarıda yasayan hayvanlar da kendilerine serin ve gölge yerler aradı. Izmir Büyüksehir Belediyesi hizmet binası girisinde sıralanan sokak köpekleri, esintinin tadını çıkardı. Izmir Saat Kulesi etrafında kus yemi satanlar, semsiye altına sıgınarak günesin yakıcılıgından korundu. Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ise tehlikeli ve yasak olmasına ragmen süs havuzlarında serinlemeye çalıstı. Nem oranının yüzde 76'ya kadar yükseldigi Izmir'de hafta boyunca sıcak hava etkili olacak.