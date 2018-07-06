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150 derecede ekmek parası

Giriş Tarihi: 6.7.2018
150 derecede ekmek parası
İZMİR'DE termometrelerin 40 dereceye yaklaştığı bu günlerde, Büyükşehir Belediyesi'nin yol işçileri, asfaltın 150 dereceyi aşan sıcaklığıyla mücadele ediyor. Yaz mevsiminin en sıcak zamanlarının yaşandığı, bugünlerde, asfalt işçileri çalışmalarına çok daha ağır koşullarda devam ediyor. Kışın yağışlar nedeniyle yıpranan yollardaki asfalt kaplamaları yenilemek için sıcak yaz günlerinde aralıksız çalışan asfalt ekipleri, adeta, yolu tutabilmesi için gerekli ısı olan 160 dereceye ulaşmış asfalt malzemesiyle birlikte yanıyor.
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150 derecede ekmek parası
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