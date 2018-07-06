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Anık, 500 bin şoförün temsilcisi oldu

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Anık, 500 bin şoförün temsilcisi oldu
İZMIR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, önemli bir başarıya daha imza attı. Anık, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekilliği görevine getirildi. Ülke genelindeki yaklaşık 500 bin şoförün temsilciliğine seçilen Anık, büyük bir görev ve sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti, "Minibüsçülerden kamyonculara, taksicilerden servis sürücülerine ulaşım hizmeti sunan sektörümüzün hem sorunlarının çözüme kavuşturulması hem de kalite çıtamızın daha da yukarıya taşınması için Başkanımız Fevzi Apaydın ve yönetimdeki arkadaşlarımızla vargücümüzle çalışacağız" dedi. 'deki başarılarını ülke çapına taşımayı hedeflediğini de dile getiren Anık, "Hep birlikte çalışarak daha iyiye ulaşacağımıza ve ulaşım sektörüne önemli kazanımlar sağlayacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.
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Anık, 500 bin şoförün temsilcisi oldu
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