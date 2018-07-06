Arıcan’ın azmi madalya getirdi

Yaklaşık 3 ay önce sol elindeki kırık nedeniyle geçirdiği ameliyata rağmen Akdeniz Oyunları'ndan madalya ile dönen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, inanınca her şeyin başarılabileceğini söyledi. Ferhat Arıcan, artistik cimnastikte Akdeniz Oyunları'nda elde ettikleri 9 madalya ile hem Türkiye'yi madalya sıralamasında yükselttiklerini hem de Türk cimnastiği olarak bir mesaj verdiklerini söyledi. Artık rakiplerinin kendilerine çekinerek baktığını aktaran Ferhat Arıcan, "3 ay önce geçirdiğim ameliyata rağmen tekrar cimnastiğe dönebilmem mucizeydi. Kendime inandım ve inanınca her şeyin başarılabileceğini gösterdim. Mersin
'deki Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz, takım olarak orada finale kalmayı, bireyselde de en az 3-4 madalya hedefliyoruz" diye konuştu.