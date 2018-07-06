Arıtma tesisine kirlilik baskını

İzmir
'in Seferihisar İlçesi'nde bulunan Akarca Koyu'nda yaşanan kirlilik bölgede yazlığı bulunan site sakinlerini isyan ettirdi. Bölgedeki iki mavi bayrağında geçtiğimiz günlerde iptal edilmesine neden olan çevre felaketinin, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan arıtma tesisinden kaynaklandığını iddia eden yüzlerce vatandaş, dün öğle saatlerinde tesisin önünde toplandı. Sıcak havaya rağmen ellerindeki dövizlerle sitelerin bulunduğu bölgeden arıtma tesisine kadar yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi yürüyerek gelen çevre sakinleri sık sık İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu aleyhinde slogan attı. Çevre sakinleri, Akarca Koyu'nda yaşanan kirliliğe seyirci kalan Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İZSU Genel Müdürü Figen Selvitopu'nu istifaya davet etti.Bayramın ikinci günü denize giren 6 yaşındaki Melis K'nın bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile hastaneye kaldırıldığını hatırlatan site sakinleri "Önlem alınması için illaki birisinin ölmesi mi bekleniyor" diyerek bir an önce sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi. HESABI SORULSUN
Grup adına açıklama yapan İZTUR Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Saylan, "Çevre felaketine neden olan sorumluları kınadıklarını belirtti. Deniz kenarında yazlıkları olmasına rağmen kirlilik nedeniyle sıcak havaya rağmen denize giremez hale geldik. Sorun çözülene kadar protesto gösterilerine devam edeceğiz. Bizler site sakinleri olarak tekrar gönül rahatlığı ile denize girmek istiyoruz. İnsan sağlığını hiçe sayan, denizimizi kirleten kişilerden de hesap sorulmasını talep ediyoruz" dedi. Seferihisar'daki arıtma tesisinin İZSU tarafından işletilmekte olan diğer arıtma tesislerine göre düşük kapasitede inşa edildiğini hatırlatan Cevdet Saylan sorunun giderilmesi için tesisin günlük atık su arıtma kapasitesinin artırılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi. Öte yandan çevre sakinleri, yaşanan çevre felaketiyle ilgili sessiz kalan kaymakamlığın gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını belirtti. İşte tepkiler SEYDI ARSLAN:
Eskişehir'de arıtma tesisi var ama denizimiz yok. Arıtmadan çıkan arıtılmış su boşa akıtılmak yerine tarım alanlarının sulamasında kullanılıyor. İzmir Körfezi'ni 90 sene pislikle doldurdular. Bu gün de aynı zihniyet pislikleri Akarca Koyu'na doldurmaya çalışıyor. ZEKERIYA ALBAYRAK:
Buradan Aziz Kocaoğlu'na sesleniyorum. Yüzülebilir körfez sözü verdiniz ama körfezi geçtik mavi bayraklı Akarca Koyu'nda denize giremiyoruz. GÖZLEM NURGÜL:
26 senedir İZTUR Sitesi'nde oturuyorum. Bayramın 2. günü eşim ve çocuğumla birlikte denize girerken arıtma tesisinden dere kanalı ile denize deşarj yapıldı. Durumu fark eder etmez hemen arıtma tesisine gittik. Görevliler bize yağmur nedeniyle pompaların yetersiz kaldığını o nedenle denize deşarj olduğunu itiraf ettiler. HÜLYA ÖZKAN:
1.5 yaşında torunum var. Yaz tatili nedeniyle bize geldiler. Yaşanan kirlilik nedeniyle çocuğu korkudan deniz kenarına dahi götüremiyoruz.