Çocuklar İzmir Park’ta el becerilerini geliştiriyor

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tatilini daha da keyifli hale getirmek için İzmir
Park Çocuk Kulübü, temmuz ayında da minik misafirleri için dopdolu bir program hazırladı. Her Cumartesi günü 14.00- 18.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklerde çocuklar kendi becerilerini keşfetme ve geliştirme imkanı bulurken, eğlenceli zaman geçirme şansı yakalıyor. İzmir Park Çocuk Kulübü etkinlikleri 7 Temmuz'da "Böcek Avı Oyunu Yapım Atölyesi" ile başlayacak. 14 Temmuz'da "Parmak Kuklası Atölyesi"nde buluşacak olan minikler, 21 Temmuz'da "Sirk Bisikletli Palyaço" yapacaklar. Ayın son etkinliği ise 28 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu kez "Uzaylı Maskesi" tasarlayacak olan çocuklar, gezegenler arası esrarengiz bir yolculuğa çıkacak. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen İzmir Park Çocuk Kulübü etkinliklerine 6-12 yaş arasındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Günde 3 seans olarak gerçekleşen etkinlikler 20 kişilik gruplarla yapılıyor.