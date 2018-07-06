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Demirören’e Altay forması

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Demirören’e Altay forması
SPOR Toto 1'inci Lig'e 7 yıl sonra dönen Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i TFF'nin Riva'daki idari merkezinde ziyaret etti. Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Başkan Yıldırım Demirören'e teşekkür plaketi ve forma takdim etti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Altay'ın üst üste iki kez şampiyon olarak büyük bir başarı yakaladığını belirterek, "Altay hem Türk futbolu için hem de için önemli bir değer. Genç Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Tüm Altay camiasına sevgilerimi iletiyorum" dedi.
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Demirören’e Altay forması
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