Ekin Koleji’nden Yaz Bilişim Okulu

KURULDUĞU
günden bugüne dek güçlü akademik kadrosu ile İzmir
'de başarılı ve mutlu çocuklar yetiştiren Ekin Koleji, çocukları yaz tatilinde de Yaz Bilişim Okulu ile yalnız bırakmıyor. ekin Koleji, "Tüketen değiy üreten nesil arzuluyoruz" ilkesiyle öğrencilerine kendi yaşantılarında, ihtiyaçlarına ve ülkenin koşullarına uygun teknoloji üretiminin aslında sanıldığı kadar zor olmadığını öğretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Yaz Bilişim Okulu'nda, öğrencile kendi oyunlarını tasarlayıp kodlayan, kişisel web sitelerini oluşturabilecek. Yaz bilişim Okulu'nda öğrenciler hem sportif faaliyetlerle ilgilenirken hem de mantık, analitik, algoritma gibi kavramlarda çalışmalar yaparak hayata olan bakış açılarını genişletecek. Hafta içi her gün sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar faaliyet gösteren Yaz Bilişim Okulu'nda öğrenciler hem sportif faaliyetlere, hem de zihinsel düşünme becerilerini geliştirecek atölye çalışmalarına katılıyor. Yaş gruplarına göre şekillendirilen eğitimler, öğrencilerin her sabah okula neşe ve heyecanla gelecekleri etkinliklerden oluşuyor.