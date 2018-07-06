Evlenme ve boşanma azaldı

TÜRKIYE
İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir
Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İzmir'de evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılına göre yüzde 5 azalarak 2017 yılında 30 bin 726 oldu. İzmir'de kaba evlenme hızı ise binde 7.23 olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaşı, İzmir'de 2017 yılında erkekler için 28.6, kadınlar için 25.7 olarak açıklanırken, erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.9 yaş olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu. İzmir'de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak, 10 bin 939'a geriledi. İzmir'de boşanmaların yüzde 37.4'ü evliliğin ilk beş yılı içinde, yüzde 19,4'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.