İki kere kesilen cezayı iptal ettirdi

İzmir
li avukat Gönenç Uygun, arabasını kaldırıma park ettiği için 38 dakika içinde iki kere trafik idari para cezası yedi. Evli bir çocuk babası Gönenç Uygun, olayın yaşandığı günün sabahında anneannesinin ölüm haberini alınca hemen arabasına binip eve gitti. İzmir'in Konak İlçesi'ne bağlı Eşrefpaşa'daki cenaze evine sabah saat 07.00'da gelen Uygun, arabasını ise kaldırıma park etti. İki saat sonra arabasını kaldırımdan alıp otoparka götüren Uygun arabanın sileceğindeki cezayı fark etti. Kaldırıma park ettiği için 'Yaya yoluna park etmek'ten 108 lira trafik cezası kesilen Uygun, bir gün sonra cezayı internet üzerinden ödemeye çalışırken, aynı yerde farklı polislerin 38 dakika içinde iki farklı ceza yazdığını görünce şaşırdı. Cezaların birini ödeyen Uygun, ikinci cezaya ise itiraz etti. HEMEN İTIRAZ ETTI
İzmir Barosu'na bağlı avukatlık yapan Gönenç Uygun, kendisinin avukatlığını yapan Anıl Oğuz üzerinden ikinci cezaya itiraz etti. 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yazdığı dilekçede çarpıcı bir başlık atan Uygun'un itirazı kabul oldu. "Bir koyundan iki post çıkarılamaz" diyen Uygun, "Avukatım aracılığı ile aynı yerde kısa sürelerde iki tane ceza kesilemeyeceği için birden fazla idari para cezası düzenlenmesi hukuka ve hakkaniyete aykırı olup cezanın iptali istedik. Mahkeme de itirazımı kabul edip cezanın birini iptal etti. Bu karar emsal oldu. eğer yakın aralıklarla aynı cezayı birkaç kez yiyen olursa ödemeden bir araştırsın" dedi. Cezaya itirazı kabul eden 1. Sulh Ceza Hakimi Tülay Berber ise "Herkes, bir suçtan ancak bir defa yargılanabilir ve bir defa cezalandırılabilir. Kişi, yargılandığı suçtan keyfi olarak tekrar yargılanıp cezalandırılamaz" diyerek iki cezadan birinin iptaline karar verdi.