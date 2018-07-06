Japonların İzmir’e ilgisi artıyor

İZMİR
Kalkınma Ajansı (İZKA) ve ESBAŞ, Japonya'nın Tokyo şehrinde Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü, Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi ve Japonya Ortadoğu İşbirliği Merkezi işbirliğiyle İzmir
'in tanıtımına yönelik bir yatırım tanıtım turu düzenledi. Yatırım tanıtım turu kapsamında, İzmir'in yatırım ortamı ile yatırımcıya sunulan fırsatlar anlatıldı. İkili görüşmelerin yanısıra İzmir'de yatırım olanakları ile ilgili bir seminer düzenlendi. İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, "Japon firmaların İzmir'e olan ilgisi gün geçtikçe artıyor" dedi. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler ise, "Bölgemizde faaliyet gösteren Japon Pigeon Group firması üst düzey yöneticileri düzenlediğimiz yatırım tanıtım turlarına bizzat katılarak referans oluyor. Bölgemizdeki Japon yatırımcıların artacağına gönülden inanıyorum" dedi.