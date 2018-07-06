Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Japonların İzmir’e ilgisi artıyor

Japonların ’e ilgisi artıyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA) ve ESBAŞ, Japonya'nın Tokyo şehrinde Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü, Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi ve Japonya Ortadoğu İşbirliği Merkezi işbirliğiyle 'in tanıtımına yönelik bir yatırım tanıtım turu düzenledi. Yatırım tanıtım turu kapsamında, İzmir'in yatırım ortamı ile yatırımcıya sunulan fırsatlar anlatıldı. İkili görüşmelerin yanısıra İzmir'de yatırım olanakları ile ilgili bir seminer düzenlendi. İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, "Japon firmaların İzmir'e olan ilgisi gün geçtikçe artıyor" dedi. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler ise, "Bölgemizde faaliyet gösteren Japon Pigeon Group firması üst düzey yöneticileri düzenlediğimiz yatırım tanıtım turlarına bizzat katılarak referans oluyor. Bölgemizdeki Japon yatırımcıların artacağına gönülden inanıyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonların İzmir’e ilgisi artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN