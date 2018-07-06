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Ödemiş’te Gölcük Otel yenileniyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Ödemiş’te Gölcük Otel yenileniyor
İZMIR'IN önemli doğa güzelliklerinden biri olan Ödemiş İlçesi'ne bağlı Gölcük Yaylası'nda, mahalleye yapılan en önemli projelerden biri olan belediyeye ait otel, restorasyon çalışmaları kapsamında yenileniyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, mahallede yapılan önemli projelerden biri olan Gölcük Otel'in tadilat çalışmalarının başladığını söyledi. Badem, otelin ihalesinin yapıldığını ifade ederek, "İhalesi yapılan otel, bir yıl içinde beş yıldızlı otel kalitesi şeklinde hizmet vermeye başlayacak" dedi.
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Ödemiş’te Gölcük Otel yenileniyor
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