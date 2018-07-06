Palmet SPA Çeşme misafirlerini bekliyor

ÇEŞME
Altın Yunus'un misafirleri için yenilediği, sağlıklı yaşam alternatifi olan SPA merkezi Palmet SPA Çeşme Altın Yunus misafirleri, İzmir
iş ve basın camiası temsilcileri ile Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının katılımıyla açıldı. Yenilenen SPA merkezini davet öncesi gezen ve yetkililerden bilgi alan davetliler, Palmet SPA'ya tam not verdi. Açılışta konuşma yapan Çeşme Altın Yunus Genel Müdürü Orhan Koral; "Palmet SPA, yenilenen alt yapısı ve genel alanları, masaj ve bakım odaları ile 1000 metrekare alanda misafirlerine hizmet verecek. Misafirlerimizin Çeşme Altın Yunus'a gelmek için bir sebebi daha olacak" dedi.