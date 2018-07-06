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Sabıkalı sapık pişmanmış

Karşıyaka’da 13 yaşındaki çocuğu apartmanın içinde taciz edip kaçan sapık, Kemalpaşa’da yakalandı. Benzer suçlardan kaydı olan zanlı: Çok pişmanım

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Sabıkalı sapık pişmanmış
İZMIR'IN Karşıyaka İlçesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, 13 yaşındaki D.S, sabah saatlerinde pastaneye ekmek almaya gitti. Dönüş yolunda Mustafa K, talihsiz çocuğun peşine takılarak apartmana kadar takip etti. Çocukla beraber apartmanın içine giren Mustafa K, D.S'yi taciz etti. Talihsiz çocuğun, sapık, Mustafa K'ya karşı koyması üzerine ikili arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Apartmanda vatandaşlardan gelen sesler üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçtı. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan şüphelinin kimliği, polislerce tespit edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI
Bunun yanı sıra görüntüsü sosyal medyada da yayınlanan şüpheli konusunda vatandaşlar da birbirlerini hem uyardı hem de yakalanması için paylaşım yaptı. Poliste daha önceden benzer suçlardan kaydı bulunan zanlı her yerde aranmaya başladı. Mustafa K, Kemalpaşa'da polis tarafından yakalandı. Sapık Mustafa K, gözaltına alınarak 'e getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken gazetecilere 'Çok pişmanım' dedi. Öte yandan evli olduğu öğrenildi.
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Sabıkalı sapık pişmanmış
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