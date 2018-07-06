TED İzmir Koleji’nde bayrak değişimi

TED İzmir
Koleji Kurucu Temsilciliği görevine Açalya Ünver atandı. Yeni görevi nedeniyle bir açıklama yapan Ünver, TED İzmir Koleji'nin güçlü öğretmen ve yönetim kadrosuyla yeni eğitim dönemine hazır olduğunu vurgulayarak "Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS puanları okulumuzun başarısını ortaya koydu. Öğrencilerimizin puanlarına baktığımızda gördük ki her 10 öğrencimizden 1'i yüzde 1'lik dilimde, her 7 öğrencimizden 1'i yüzde 2'lik dilimde, her 3 öğrencimizden 1'i de yüzde 3'lük dilimde yer alıyor. TED İzmir Koleji olarak öğrencilerimizi, yeteneklerine ve ilgi alanlarına yönelik programlarla destekliyoruz. Bünyemizde kurduğumuz Sanat Akademisi'nde onlara müzik, yaratıcı drama ve tiyatro ile dans dersleri veriyoruz. Uluslararası geçerliliği olan İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi (BTEC) programları ile "sosyal medya, mutfak sanatları, sanat ve tasarım" alanlarında sertifika sahibi gençler yetiştirerek, öğrencilerimizin iş dünyasına girerken rekabette bir adım önde olmasını sağlıyoruz. Programla öğrencilerimize mesleki yeterlilik kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. İLK ADIMI ATIYORLAR
BTEC Programı ile öğrencileri hem teorik hem de pratik açıdan geliştirirken mesleki yönetim bilinci ve tercihi kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ünver, "Program, öğrencilerin meslek seçimleri, tercih edecekleri üniversiteye kendi yetenekleri doğrultusunda girmeleri ve eğitimlerini tamamlamaları konusunda da ilk adım olma özelliği gösteriyor. Öğrencilerimiz, program ile sanat ve tasarım, mutfak sanatları ve sosyal medya alanında en temel ve gerekli bilgileri alarak, üniversitelerin ilgili bölümlerine kabul koşullarının en önemli aşaması olan portfolyo oluşturmada ilk adımı atmış oluyor" dedi. Açalya Ünver'i Kurucu Temsilcisi olarak atayan TED İzmir Koleji, güçlü yönetim kadrosuyla öğrencilerine, yeni eğitimöğretim döneminde de 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan profiline uygun eğitim verme misyonunu sürdürecek.