Ters düştüler

İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, yaptığı açıklama ile değişimden yani CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den yana tavır koymasının yankıları devam ediyor. Başkan Kocaoğlu'nun, "Acil kurultay" çağrısı partide büyük yankı uyandırdı. Kocaoğlu'nun değişimden yana tavır koyması sadece CHP'li vekillerle değil aynı zamanda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile de ters düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz ocak ayında yapılan il kongresinde Kocaoğlu'nun önerisiyle il başkanlığına aday olan ve Kocaoğlu'nun desteğiyle il başkanı seçilen Deniz Yücel'in kurultaya gerek olmadığı yönündeki açıklaması tartışma çıkardı. Kocaoğlu'nun açıklamalarına "Henüz terimiz bile soğumadı" diyen Yücel, "Birbirimize en çok kenetlenmemiz, soğukkanlı ve itidalli davranmamız gereken şu süreçte bu tartışmaları yaratmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır" ifadesini kullandı. Yücel'in bu açıklamaları siyasi kulislerde Kocaoğlu ile Yücel arasına 'İnce girdi' yorumlarına neden oldu. Yücel'in kullandığı bu cümlelere Kocaoğlu'na yakın ve değişim isteyen il yöneticilerinin tepki gösterdiği öğrenildi. İl yöneticilerinin, "Kocaoğlu'yla siyaset yapan il başkanı, Kocaoğlu'na rağmen nasıl bir açıklama yapar anlamış değiliz. Biraz daha bekleyebilirdi. Ayrıca böyle bir açıklama yapacağından bizi bilgilendirmedi" dediği iddia edildi. Başkan Kocaoğlu, geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirilen CHP İzmir İl Örgütü 36. Olağan Kongresi öncesi 'tarafsızım' demesine rağmen Deniz Yücel'i uzlaşı adayı olarak açıklayıp partisinin ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri ile toplantılar yapmış, bu toplantılarda partililerden il başkanlığı seçimlerinde Yücel'e destek vermelerini istemişti. Kocaoğlu'nun il başkanlığı seçimleri için "Kafamda bir isim yoktu' demesine rağmen Yücel'i uzlaşı adayı olarak açıklaması tepkileri de beraberinde getirmişti. Başta CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır olmak üzere çok sayıda partili Kocaoğlu'nun il başkanlığı seçimlerine müdahale etmesine tepki göstermişti. Bayır o süreçte yaptığı açıklamada "Siz de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kontenjanla aday olarak geldiniz yani ön seçimle gelmediniz. Ben ön seçimle gelmiş birisiyim. Biz de artık senin İzmir'i siyaseten dizayn etmenden sıkıldık. Ben de örgüt adına bunu söylüyorum" diyerek Kocaoğlu'nu sert bir dille eleştirmişti.