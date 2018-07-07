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ALOSBİ’den a dev katkı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
ALOSBİ’den istihdama dev katkı
TÜRKIYE ekonomisi a ve sanayi üretimine baglı büyüme egilimini sürdürürken, Aliaga sanayi ve ihracat limanlarını bir araya getiren yapısıyla ülkenin en hızlı gelisen ilçeleri arasında yer alıyor. Aliaga'nın bu hızlı büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri olarak ise, her geçen gün bir yenisi eklenen yatırımlarla büyümesini sürdüren Aliaga Kimya Ihtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBI) 66'nın üzerinde aktif üretim tesisinde 3 bin 500'ün üzerinde kisiye saglıyor. ALOSBI Yönetim Kurulu Baskanı Haluk Tezcan, insaat halindeki 23 tesisin faaliyete geçmesiyle ALOSBI'de istihdam sayısının 50 bin kisinin üzerine çıkacagını belirtti.
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ALOSBİ’den istihdama dev katkı
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