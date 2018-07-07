Altay solu saglama alacak

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Spor Toto 1. Lig'e geri dönen Altay, kadro derinligi saglamak için transfer çalısmalarına devam ediyor. Ege takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren takım olan siyah-beyazlılar, çalısmalarını Erzurum kampında sürdürüyor. Savunmayı saglama almak isteyen Altay, rotasını geçtigimiz sezon sampiyonluk yarısındaki rakibi Gümüshanespor'un sol beki Muharrem Dogan'ı transfer listesine aldı. Geçen sezon Karadeniz ekibinde 4'ü Play- Off olmak üzere 26 maçta görev yapan 26 yasındaki oyuncu için nabız yoklamaya basladı. Çanakkale Dardanel altyapısında yetisen Muharrem, Kesanspor, Silivrispor, Eyüpspor ve son olarak Gümüshanespor'da görev yaptı. Muharrem, kariyerinde 160 maça çıkıp 3 gol kaydetti. 37 sarı ve 6 kırmızı kart gören sol kanat oyuncusu, 1.Lig'de oynamak istedigi ve Altay'a gelmeyi çok istedigi ögrenildi. Muharrem'in transferinde son sözü kulüpler söyleyecek.Erzurum kampında altyapıdan yetisen gençler sergiledikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlı ekibe yapılan Yo-Yo testinde altyapı patentli isimlerden ön liberolar Atakan ve Abdullah, sol bekler Kadir ve Cenk ile stoper Ulas en iyi 5 dereceye imza atan isimler oldu. Hız ve dayanıklılık testlerinden iyi not alan genç kramponlar, "Forma savasında biz de varız" mesajı verdi. Günde çift idman yapan Izmir ekibi, 11 Temmuz'da bir hazırlık maçı yapacak.