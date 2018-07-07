Balon turistlerle sanayiye iniş yaptı

DENIZLI'DE beyaz travertenleriyle ünlü, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de dün sabah saatlerinde özel bir firmaya ait sıcak hava balon
u, yabancıların da içinde bulunduğu 11 turistle havalandı. Yaklaşık 1 saat boyunca Pamukkale semalarında gezinen balon, inişe geçeceği sırada rüzgarın da etkisiyle Denizli
şehir merkezine doğru sürüklenmeye etmeye başladı. Bunun üzerine balonun pilotu acil inişe geçti. Balon, Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde boş bir arsaya sorunsuz bir şekilde indirildi. Balondaki turistler, minibüsle otellere gönderildi.