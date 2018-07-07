Bornova Kaymakamı şampiyonları ağırladı

23-24 Haziran'da Almanya'nın Rheine şehrinde Almanya Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası şampiyonluk müsabakalarında U18 ve U15 yaş gruplarında şampiyon olan Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü, Bornova Kaymakamı
Mustafa Gündoğan'ı makamında ziyaret etti. Sporcular, desteklerinden dolayı Kaymakam Gündoğan'a teşekkür etti. Kaymakam Gündoğan, "Bu spor dalının gelecekte olimpik sporlar listesine dahil edildiği takdirde ülkemizin bu mücadelede çok önlerde yer alacağına inanıyorum. Avrupa'da elde ettiğimiz bu güzel derecelerin Dünya Kupası
'na da taşınarak taçlandırılacağını ümit ediyorum." dedi.