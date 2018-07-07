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şampiyonları ağırladı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Bornova Kaymakamı şampiyonları ağırladı
23-24 Haziran'da Almanya'nın Rheine şehrinde Almanya Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası şampiyonluk müsabakalarında U18 ve U15 yaş gruplarında şampiyon olan Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü, Mustafa Gündoğan'ı makamında ziyaret etti. Sporcular, desteklerinden dolayı Kaymakam Gündoğan'a teşekkür etti. Kaymakam Gündoğan, "Bu spor dalının gelecekte olimpik sporlar listesine dahil edildiği takdirde ülkemizin bu mücadelede çok önlerde yer alacağına inanıyorum. Avrupa'da elde ettiğimiz bu güzel derecelerin 'na da taşınarak taçlandırılacağını ümit ediyorum." dedi.
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Bornova Kaymakamı şampiyonları ağırladı
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