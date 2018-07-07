DSİ Manisa’da vites artırıyor

INSAAT sezonunun baslamasıyla Manisa
'nın tarım cenneti ilçeleri Köprübası ve Demirci'deki projeleri mercek altına alan DSI 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker 4 insaatı yerinde inceledi. Eker'in ilk duragı Köprübası Dögüsören Barajı oldu. 2 milyon metreküp su tutarak, bin 970 dekar araziye can suyu verecek baraj insaatının hızlandırılmasını isteyen Eker, yüklenici firma yetkilileri ile görüstü. Eker, ardından Demirci Kılavuzlar Barajı'nın santiyesini inceledi. 2. duragı Demirci Kuzuköy Barajı olan Eker, son olarak Demirci Sayık Göleti insaat alanını gezerek bilgi aldı. İVME KAZANACAĞIZ
Insaatlar hakkında bilgiler alan Eker, "Dögüsören Barajı'nda yüzde 49 gerçeklesme oranı ulasıldı. Barajın yarısı tamamlandı. En kısa sürede insaatın yeniden ivme kazanarak, projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. Demirci Kılavuzlar Barajı'nın yüzde 40'ı tamamlanadı. 31 mayıs'ta temeli atılan Demirci Kuzuköy Barajı'nda tarlalarının su ile bulusacagı günü sabırsızlıkla bekleyen bölge halkı da insaatı yakından takip ediyor. Bu durum sorumlulugumuzu daha da artırıyor. Sayık Göleti Projesi'nde ise yüzde 15 fiziki gerçeklesme oranına ulasıldı. Bölge son yıllarda özellikle yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Bizde üreticimizin daha çok kazanarak ülke ekonomisine katkı koyması için bölgede pek çok projeyi hayata geçirdik. En kısa sürede projelerimizi tamamlayıp, üreticimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konustu.