Türkiye
'nin Amerika Birlesik Devletleri'ne (ABD
) 2017 yılında gerçeklestirdigi 868 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatının yüzde 55'ini Egeli ihracatçılar gerçeklestirdi. Bu basarıda, Ege Ihracatçı Birlikleri (EIB) tarafından uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçeklestirilen New York Summer Fancy Food Fuarı kilit rolüne sahip. EIB Koordinatör Baskan Yardımcısı Birol Celep, hedeflerinin ABD'ye gıda ürünleri ihracatını 2 milyar dolara çıkarmak oldugunu dile getirdi. Bu yıl 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen New York Summer Fancy Food Fuarı'nda Türk gıda ihracatçıları Ege Ihracatçı Birlikleri organizasyonunda 39 firma ile yer aldı. Celep, fuarda 1998 yılından beri Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçeklestirdiklerini, katılımcı firmaların Türk gıda ürünlerini çesitli etkinliklerle Amerikalı alıcılara ve dünyanın her yerinden katılımcılara tanıtma fırsatı buldugunu dile getirdi. FUAR ÖNEMLİ FIRSAT
"Türkiye'nin 2017 yılında Amerika'ya gerçeklestirdigi 868 milyon dolarlık gıda ihracatının yüzde 55'lik kısmını yapmanın gururunu yasıyoruz" diyen Celep, "Türkiye standında gerçeklesen tadım etkinliklerinin yanı sıra, fuar içi alanlarda ve fuara özel yayınlarda Türkiye markasına vurgu yaptık. ABD, yıllık yaklasık 145 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapıyor. Bu ithalattan en azından 2 milyar dolarlık pay almak istiyoruz. Summer Fancy Food Fuarı bu hedefi gerçeklestirmemiz açısından çok degerli bir fırsat. Tüm dünya tarafından önemsenen bu ünlü fuarın ihracatçılarımıza yeni kapılar açtıgına inanıyoruz. 539 metrekarelik Türkiye pavyonunda yer alan 39 firmamız ile Türk gıda ürünlerinin tüm dünyada bilinirliginin artmasına katkı sagladık" dedi. İHRACATÇILAR İSTEDİ EXİMBANK YAPIYOR
TÜRK ihracatçılarını kur riskine karsı korumak için döviz kuru opsiyon ve forward islemleri hizmeti sunan Türk Eximbank
, bu defa ihracatçıları faiz
riskine karsı korumak için ABD Doları, Euro ve yogun islem gören diger para birimlerinde degisken-sabit faiz swapı islemi hizmeti de sunmaya baslıyor. Özellikle euro cinsinden faiz oranlarının tarihi düsük seviyelerde olduguna isaret eden EIB Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, "Bu seviyelerden uzun vadeli degisken faizli borçlarını sabit faize dönüstürmeyi düsünen ihracatçılar açısından konjonktür son derece uygun. Ihracatçılarımızın bu hizmetten yararlanmaları menfaatine olacaktır" diye konustu. Türk Eximbank faiz swapı islemlerini rekabetçi fiyatlarla yapacak olup, faiz swapı islemlerinden teminat haricinde hiçbir komisyon ve masraf talep etmeyecek. Türk Eximbank faiz swapı islemlerine 9 Temmuz 2018 tarihinde baslayacak. Tanıtıcı temel bilgiler Türk Eximbank internet sitesinde ilan edilecek.