EÜ liderliğinde kültür hazineleri korunuyor

İZMIR Bayraklı'da yer alan ve Smyrna'nın ilk kurulduğu nokta olan Bayraklı Höyüğü M.Ö. 3 bin yılına kadar izler taşıyor. İlk bilimsel çalışmalara 1948 yılında başlanan antik kent önemli ölçüde ortaya çıkartılırken, 2014 yılından bu yana kazı çalışmaları Ege Üniversitesi
liderliğinde yürütülüyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, höyükteki çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere bir ziyaret yaptı. EÜ Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda kazı başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Cumhur Tanrıver'den bilgiler alan Rektör Budak
, akademisyen ve öğrencilerle de sohbet etti, kazı alanını gezdi. SAHIP ÇIKMALIYIZ
Anadolu'nun eski çağlardan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Rektör Budak, "İç bölgelere nazaran Batı Anadolu verimli toprakları nedeniyle sürekli ele geçirilmek istenmiştir. İzmir
'in ilk yerleşim noktası olan Smyrna da bu yerlerden birisi. Kazı çalışmalarına liderlik yaptığımız antik kentimizin daha bilinir olmasını ve kentimize daha çok turist çekmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın ve yabancıların da kültür varlıklarımızı bilmesini istiyoruz. Çeşitli projelerimiz var, kısa vadede hayata geçirmek istiyoruz" dedi.