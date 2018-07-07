Fosıl ağaç ormanı kurtarılmayı beklıyor

MANISA'DA taşlaşmış ağaçlardan oluşan fosil ağaç ormanı, dünyadaki az sayıda örneğin arasında yer alıyor. Kızılçam ve meşeyle kaplı ormanlık alanda tespit edilen ve Yuntdağı volkanlarının patlamasıyla oluşan 16 ila 21 milyon yıllık olduğu sanılan fosil ağaçlar insan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle zarar gördü. Bölgede yapılan çalışmalarda ladin ve yalankoz ağacı olmak üzere iki ağaç cinsinin varlığı tespit edildi. Aynı zamanda lav akıntısı ile oluşan taşlaşmış ağaçların bulunduğu alanın Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından da Tabiat Anıtı ilan edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ancak henüz koruma altına alınmayan alan, her geçen gün ziyaretçiler tarafından talan edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Her gelen buradan istediği gibi taşlaşmış ağaçları alıp götürememeli. Buranın doğal SİT alanı ilan edilmesi gerekiyor" diye konuştu.