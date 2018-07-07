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Göz-Göz’de keyifler yerinde

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Göz-Göz’de keyifler yerinde
SPOR Toto Süper Lig'e iddialı bir giris yapmak isteyen Göztepe, çalısmalarına erzurum kampında devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kampı nese içinde geçiyor. Teknik direktör Bayram Bektas yönetiminde güç depolayan sarı kırmızılıların kamptaki çift kale maçları kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Göz-Göz'de futbolcular, antrenmanlardan arta kalan zamanlarda havuzda vakit geçiriyor. Öte yandan, 7 isimle yollarını ayıran Göztepe, dıs transferde 3'üncü takviyeyi 'dan sol bek Berkan Emir'le anlasarak yaptı. Bonservisi elinde olan 30 yasındaki futbolcunun resmi sözlesme imzalayıp Erzurum kampına katılması bekleniyor. Besiktas altyapısında yetisip Orhangazispor'da profesyonel olan Berkan, Nilüferspor, Gümüshanespor ve Kahramanmarasspor'da oynadıktan sonra 1.5 yıl Karsıyaka forması giydi.
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